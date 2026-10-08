Дипломатичний радник Макрона Бонн відвідає Китай для переговорів — Anadolu Agency

Дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бонн у п’ятницю прибуде до Китаю з п’ятиденним візитом для стратегічних переговорів із міністром закордонних справ КНР Ван Ї. Про це в Пекіні повідомила речниця китайського МЗС Мао Нін.

Стратегічний діалог

Китайська сторона розраховує посилити координацію з Францією у двосторонніх і багатосторонніх питаннях, а також сприяти стабільному розвитку відносин Китаю з Францією та Європейським Союзом. Мао Нін заявила, що врегулювання розбіжностей шляхом діалогу відповідає спільним інтересам Китаю та ЄС, повідомляє Anadolu Agency.

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Переговори Китаю та ЄС

Оголошення про поїздку Бонна пролунало на тлі переговорів у Пекіні між міністром комерції Китаю Ван Вентао та єврокомісаром з питань торгівлі й економічної безпеки Марошем Шефчовичем. Зустрічі заплановані на четвер і п’ятницю.

Шефчович обговорює з китайською стороною торговельний дефіцит ЄС у відносинах із КНР, який перевищує 1 млрд євро на день, а також доступ до ринку та торговельні обмеження. Раніше Франція і Німеччина закликали Єврокомісію розробити нові торговельні інструменти, заявивши, що чинних заходів недостатньо для реагування на економічні виклики. У Пекіні наголосили, що торговельні зв’язки з 27 країнами ЄС залишаються тісно інтегрованими та взаємозалежними.

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