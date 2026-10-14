Директор ФБР Патель прибув до Москви

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Директор Федерального бюро розслідувань США Каш Патель 14 жовтня прибув до Москви для зустрічі з представниками російської ФСБ.

Раніше американські законодавці попереджали його про ризики цієї поїздки для національної безпеки США.

Про можливий візит Пателя до Росії ще в липні повідомляло видання Politico. Очікувалося, що він також відвідає Санкт-Петербург.

За даними Reuters, Патель налагоджував нові канали співпраці американських правоохоронців із російськими та китайськими структурами для боротьби з транснаціональною злочинністю. Це викликало занепокоєння в американській розвідувальній спільноті через можливу зміну попереднього курсу Вашингтона.

9 жовтня конгресмени-демократи Джеймі Раскін і Джим Гаймс закликали директора ФБР відмовитися від поїздки. Вони нагадали про історію шпигунських операцій ФСБ проти американських посадовців, російські кібератаки та втручання Москви у вибори США.

Законодавці також вимагали провести закритий брифінг для Конгресу, щоб з’ясувати мету візиту, заплановані зустрічі та заходи захисту Пателя від можливого шпигунства.

Джерело: Rai News

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