Директор ЦРУ виступив проти ініціативи припинити передачу розвідданих Україні

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Директор Центрального розвідувального управління США Джон Реткліфф висловився проти можливого обмеження або повного припинення обміну розвідувальною інформацією з Україною, яке наразі обговорюється в адміністрації президента Дональда Трампа.

За інформацією джерел у Білому домі, американський президент розглядає можливість блокування передачі розвідданих Київській владі з метою унеможливити задіяння українських сил для ударів по об'єктах на території росії. Наразі остаточного розпорядження щодо припинення співпраці Трамп не ухвалив.

У Вашингтоні відсутня єдина позиція щодо цього питання. Очільник ЦРУ Джон Реткліфф вважається одним із найпослідовніших прихильників продовження підтримки України серед високопосадовців діючої адміністрації та виступає за збереження обміну розвідувальними даними.

Джерело: видання Semafor.

Нагадаємо, США погрожують залишити Україну без розвідданих через удари по російських НПЗ.

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