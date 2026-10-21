Директор UNIDIR Гайсс попередив про наближення машинної війни — Anadolu Agency

Директор Інституту ООН з досліджень у сфері роззброєння (UNIDIR) Робін Гайсс 21 жовтня у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, США, заявив, що машинна війна дедалі наближається, а штучний інтелект уже інтегрований у військові операції. Він поставив питання, чи дозволить людство машинам уражати цілі та вбивати людей, повідомляє Anadolu Agency.

ШІ у військових процесах

За словами Гайсса, технології штучного інтелекту та автономні системи застосовують для аналізу розвідданих, ідентифікації цілей, у дронах, кібератаках та інформаційних операціях. Він зазначив, що цикли ухвалення рішень стискаються до швидкості машин, а простір для людського судження дедалі звужується, зокрема й у ядерній сфері.

Очільник UNIDIR також попередив, що поширення можливостей ШІ знижує поріг входу для проведення складних операцій. За його оцінкою, це потенційно може дати недержавним суб’єктам можливість здійснювати технологічно просунуті операції.

Швидкість і контроль

Гайсс назвав змагання у сфері військового ШІ насамперед змаганням за швидкість. Зокрема, йдеться про скорочення часу між виявленням цілі та застосуванням вогню. Він також застеріг про ширший ризик втрати контролю не лише над окремими системами озброєнь, а й над військовими процесами загалом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

За його словами, невелика кількість держав і компаній формує безпекові наслідки способами, для яких традиційні механізми контролю над озброєннями не були розраховані. Водночас він зазначив, що занепокоєння щодо впливу ШІ вже виходить за межі геополітичних блоків і спонукає великі держави до дій.

Нові ініціативи UNIDIR

Разом зі Швейцарією та Пакистаном UNIDIR планує у четвер запустити в Нью-Йорку новий форум Центру передового досвіду з питань ШІ, миру та безпеки. Гайсс назвав його єдиним майданчиком у системі ООН за участю різних зацікавлених сторін, який працює над питаннями штучного інтелекту в міжнародному мирі, безпеці та військовій сфері.

Протягом тижня мають також представити ще три ініціативи. Їхня мета — виявити прогалини та запропонувати практичні заходи на національному й міжнародному рівнях, водночас не обмежуючи доступ до мирного використання та переваг штучного інтелекту.

Читай нас у