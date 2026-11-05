Дмитрієв подарував Меланії Трамп картину дівчинки, вивезеної з Олешків до Росії

У Білому домі представник Володимира Путіна Кирило Дмитрієв подарував першій леді США Меланії Трамп картину, яку намалювала 11-річна дівчинка, вивезена з окупованих Олешків до російського Туапсе. Це сталося під час зустрічі, присвяченої гуманітарній операції з евакуації людей із міста. На заході також були присутні українські представники — омбудсмен Дмитро Лубінець і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Під час зустрічі в Білому домі Кирило Дмитрієв передав Меланії Трамп картину 11-річної дівчинки, яку вивезли з окупованих Олешків Херсонської області до російського Туапсе. Про це свідчать оприлюднені фото із заходу. Перед тим перша леді США надала слово Дмитрієву та потиснула йому руку. Представник Кремля подякував Меланії Трамп за її гуманітарну роль в організації операції в Олешках. Водночас він згадав про російського військового, який загинув під час розмінування дороги в окупованому місті.

Дмитрієв назвав загибель сапера Андрія Вереднікова «найвищою жертвою» та висловив співчуття його родині. «Ми вшановуємо пам’ять тих, хто приніс найвищу жертву. Згадуємо російського сапера Андрія Вереднікова, який загинув у цій операції. Наші думки з його дружиною, його двома дітьми і родинами», — сказав він.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна також заявив, що той нібито особисто дав усі необхідні вказівки, щоб забезпечити дотримання режиму тиші в Олешках. Водночас ця заява пролунала від представника російської сторони й сама по собі не є незалежним підтвердженням того, як саме організували припинення вогню.

Хто ще був на зустрічі

На оприлюднених фотографіях із Білого дому видно, що українські та російські представники сиділи поруч. Зокрема, голову парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамію посадили біля Кирила Дмитрієва. А український омбудсмен Дмитро Лубінець сидів поряд із російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою.

Її присутність на зустрічі також привернула увагу через попередні публічні заяви. Лантратова неодноразово виступала з антиамериканською риторикою. Зокрема, вона підтримувала закон, який забороняв громадянам США усиновлювати російських дітей. Також звинувачувала адміністрацію колишнього президента Джо Байдена в нібито причетності до теракту в концертному залі «Крокус Сіті Хол». Фото із зустрічі оприлюднило агентство Reuters. На них зафіксовані представники України, Росії та Меланія Трамп під час заходу в Білому домі.

Як проходила гуманітарна операція в Олешках

Гуманітарна операція в окупованих Олешках та інших населених пунктах Херсонської області стала можливою завдяки домовленостям про тимчасове припинення вогню. Режим тиші розпочався о 03:00 27 жовтня. Його запровадили для розмінування маршрутів, доставки допомоги та евакуації цивільних. На той момент в Олешках залишалися близько 1700 людей, які, за повідомленнями української сторони, не мали достатнього доступу до їжі та ліків. Тому першочерговим завданням стало забезпечити безпечні маршрути та доправити до міста необхідну допомогу.

30 жовтня розпочався основний етап місії — евакуація мешканців. Для перевезення людей підготували 25 автобусів загальною місткістю 750 місць. Виїхати могли ті, хто хотів залишити окуповану територію та повернутися на підконтрольну Україні землю. Спочатку евакуйованих доправили до російської Анапи в Краснодарському краї. Звідти людей чотирма літаками перевезли до Білорусі, а потім автобусами вони вирушили в Україну. Окремо евакуювали тих мешканців, які вирішили виїхати до Росії. Частина людей залишилася в Олешках.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що від початку режиму тиші обстрілів не фіксували. Це дало змогу провести розмінування маршрутів і організувати перевезення цивільних. 31 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив про завершення гуманітарної операції з евакуації. Водночас, за даними AFP із посиланням на українських офіційних осіб, Росія відмовилася від пропозиції України продовжити режим тиші. Тож подальші домовленості щодо безпечного виїзду людей залишалися невизначеними.

Що відомо про результати місії

1 листопада Меланія Трамп повідомила в соцмережі X, що гуманітарна операція в Олешках завершилася успішно. За її словами, до регіону доправили життєво необхідну допомогу, а евакуювати вдалося майже 800 людей. «До регіону було доставлено життєво необхідну допомогу, а також забезпечено евакуацію майже 800 осіб», — написала перша леді США.

Водночас точну кількість евакуйованих не розголошують. Дмитро Лубінець пояснював, що це частина домовленостей із Росією. Сторони не мають публічно повідомляти, скільки людей виїхало на підконтрольну Україні територію, а скільки — до Росії.

Таким чином, зустріч у Білому домі стала продовженням дипломатичної роботи навколо гуманітарної операції в Олешках. Під час заходу Дмитрієв подякував Меланії Трамп і передав їй картину української дитини, яку вивезли до Росії. Водночас присутність за одним столом українських і російських представників та заяви сторін про перебіг місії не змінюють головного факту: частина мешканців окупованого міста потребувала евакуації, а точні дані про те, куди саме виїхали люди, залишаються непублічними. Про це стало відомо під час трансляції зустрічі у Білому домі у четвер, 5 листопада.

Перша леді США Меланія Трамп написала листи президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Володимиру Путіну. Їх вона передала українській і російській делегаціям під час зустрічі в Білому домі 5 листопада. Сторони обговорювали гуманітарну операцію в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині, якій передувало локальне припинення вогню.

У Білому домі 5 листопада відбулася зустріч представників України та рф, організована першою леді США Меланією Трамп. Подія відбулася після локального припинення вогню та гуманітарної операції в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

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