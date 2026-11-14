До 30% видів кактусів можуть вимерти через посухи — RMF24

До кінця століття через дедалі триваліші й сильніші посухи можуть вимерти до 30% видів кактусів. Такий прогноз містить дослідження, опубліковане в журналі Nature, повідомляє RMF24.

Родина кактусових налічує понад 1900 видів, більшість із яких ростуть лише в Америці. Попри пристосованість цих рослин до посушливого клімату, швидкі зміни клімату становлять для них ризик. Як пояснив Пабло Герреро Мартін з Університету Консепсьйона в Чилі, дедалі більше даних свідчить, що кактуси не захищені від наслідків кліматичних змін.

Екстремальні посухи змінюють прогноз

Автори роботи зазначили, що попередні прогнози для рослин переважно враховували середню температуру та середню річну кількість опадів. Для кактусів важливими є також тривалість і сила посухи. Високі температури прискорюють висихання ґрунту та підвищують потребу рослин у воді.

Науковці проаналізували понад 688 тисяч спостережень кактусів і підготували прогнози для 993 видів до кінця століття. Моделі з урахуванням екстремальних посух показали, що придатний для існування ареал скоротиться для 66% досліджених видів. У моделях без урахування сильних посух цей показник становив 55%.

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Найбільші втрати прогнозують в Америці

Якщо кактуси не зможуть поширюватися на території зі сприятливішим кліматом, придатні умови для існування можуть втратити 84–85% видів. Навіть за можливості поширення на відстань до 100 кілометрів під загрозою, за оцінкою авторів, залишатимуться 69–72% досліджених видів.

Понад половина видів кактусів може втратити щонайменше чверть нинішніх придатних територій, а для 25–35% видів такі втрати можуть сягнути 80%. Найзначніше скорочення кількості видів прогнозують у Чилі, поблизу кордону Чилі й Аргентини, у Центральній Америці, Перу, Еквадорі та центральній частині Колумбії. У деяких районах Центральної Америки, на узбережжі Венесуели та на північному заході Бразилії кількість видів може зменшитися більш ніж на половину.

Нині, за оцінками Міжнародного союзу охорони природи, під загрозою перебуває 31% видів кактусів. Окрім зміни клімату, рослинам шкодять руйнування місць існування та незаконне вилучення з природи.

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