До Асамблеї Пенджабу подали резолюцію на підтримку правління губернатора — Dawn

До секретаріату Асамблеї Пенджабу в Лахорі, Пакистан, подали проєкт резолюції на підтримку запровадження федеральною владою правління губернатора в сусідній провінції Хайбер-Пахтунхва. Ініціативу пов’язують із погіршенням ситуації з безпекою та зростанням кількості терористичних інцидентів у провінції, повідомляє Dawn.

Хто подав резолюцію

Проєкт документа вніс головний парламентський організатор Пакистанської мусульманської ліги Наваза в Асамблеї Пенджабу Рана Мухаммад Аршад. У тексті зазначено, що рішення федерального центру слід розглядати з огляду на ширші національні та державні інтереси.

Автори документа наголошують, що за надзвичайних обставин необхідні своєчасні, дієві та конституційно обґрунтовані кроки для забезпечення верховенства державної влади, а також захисту життя й майна громадян.

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Аргументи авторів документа

Проєкт резолюції передбачає вшанування прем’єр-міністра Шехбаза Шаріфа та схвалення його позиції. Автори документа вважають, що він поставив національну безпеку, стабільність держави й суспільний інтерес вище за можливі політичні наслідки.

У тексті також зазначено, що рішення щодо національної безпеки не слід відкладати через ризик політичних втрат. За оцінкою авторів резолюції, запровадження надзвичайних заходів ґрунтувалося на даних, комплексних звітах про безпеку та ситуації на місцях, а не на партійних мотивах.

Документ висловлює сподівання, що федеральне управління допоможе відновити нормальне життя та забезпечити ефективне врядування у Хайбер-Пахтунхві. Проєкт також передбачає підтримку конституційних і юридичних кроків федерального уряду, спрямованих на досягнення тривалого миру та стабільності в регіоні.

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