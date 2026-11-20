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Танкери з російським дизельним паливом, відправлені до США в межах так званої дизельної угоди, зрештою прибули до Бразилії. Жодне із суден так і не зайшло до американських портів.

Загалом Росія відправила до США чотири танкери з дизельним пальним. За даними видання, два судна вже прибули до бразильських портів, третє рухається вздовж узбережжя Південної Америки.

Четвертий танкер перебуває в Атлантичному океані. Водночас інформації про його намір прямувати до США немає.

На початку жовтня президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін домовилися про постачання російського дизельного пального на американський та світовий ринки.

Після цього Міністерство фінансів США тимчасово дозволило проводити операції з російським дизелем, який перебуває під санкціями.

В адміністрації Трампа заявляли, що дизельна угода має допомогти знизити ціни на пальне у Сполучених Штатах. Про домовленості оголосили напередодні проміжних виборів до Конгресу США.

Проміжні вибори до Конгресу відбулися 3 листопада. За їхніми підсумками республіканці втратили більшість в обох палатах американського парламенту.

Невдовзі після голосування стало відомо, що танкери з російським дизельним пальним не прямують до американських портів. Наразі два із чотирьох суден уже опинилися в Бразилії, а доля маршрутів решти танкерів залишається невизначеною.

Про це повідомляє видання The Maritime Executive.

Раніше Сили військово-морської операції Євросоюзу EUNAVFOR MED IRINI оглянули в Середземному морі танкер MV MIDAG, який підозрюють у належності до російського тіньового флоту. Перевірка показала, що судно йшло під фальшивим прапором. Тим часом уже 16 листопада міністри закордонних справ країн ЄС мають розглянути нові санкції проти Росії, зокрема проти компаній і покупців, які допомагають працювати тіньовому флоту.

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