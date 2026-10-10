До Джибуті від вересня прибули щонайменше 3 700 біженців із Ємену — Deutsche Welle

До Джибуті від вересня прибули щонайменше 3 700 біженців із Ємену, переважно жінок і дітей. Більшість із них дісталася північного регіону Обок на тлі ескалації в Ємені, повідомляє Deutsche Welle.

Тиск на Джибуті

У вересні підтримувані Іраном хусити захопили єменський острів Перім у найвужчій частині Баб-ель-Мандебської протоки. Протока з’єднує південний вхід до Червоного моря з Аденською затокою, а Перім розташований приблизно за 20 кілометрів від Джибуті. На початку жовтня збройні сили Ємену та їхні союзники із Саудівської Аравії розпочали контрнаступ.

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців готується надати допомогу ще 10 тисячам людей, які ще не прибули до Джибуті. Обок, що межує з Еритреєю, має дуже посушливий клімат і потерпає від нестачі води. Представниця Програми розвитку ООН у Джибуті Алессандра Роккасальво заявила, що всю воду там доводиться опріснювати.

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Ризики для торгівлі та Ефіопії

Джибуті є важливим комерційним і військовим вузлом на вході до Червоного моря. Військові бази там мають США, Китай, Франція, Італія та Японія. Просування хуситів поки не призвело до спорожніння цивільних портів країни, однак, за словами Роккасальво, витрати на страхування та перестрахування суден майже подвоїлися. Через це чимало суден не бажають користуватися маршрутами через Червоне море та Суецький канал.

Порушення руху через Баб-ель-Мандебську протоку може додатково вплинути на африканські економіки, які вже відчувають дефіцит і подорожчання пального та добрив через кризу в Ормузькій протоці. Ефіопія, яка проводить близько 95% імпорту й експорту через порти Джибуті, особливо залежить від безпеки цього маршруту. У вересні повстанська коаліція на чолі з представниками Тиграю ненадовго просунулася до головного транспортного коридору між Джибуті та внутрішніми районами Ефіопії.

У середині вересня Демократична Республіка Конго, Ліберія та Сомалі, які є непостійними членами Ради Безпеки ООН від Африки, провели екстрене засідання. Вони закликали забезпечити свободу судноплавства та підтримали дипломатичне врегулювання кризи в Ємені під егідою ООН.

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