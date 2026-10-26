На конференції сторін Конвенції ООН про біологічне різноманіття COP17 у Єревані, Вірменія, уряди національного та субнаціонального рівнів оголосили про зобов’язання внести 60 млн доларів до Глобального фонду рамкової програми з біорізноманіття (GBFF). Кошти мають підтримати країни й громади у збереженні та відновленні диких видів і екосистем.

Про зобов’язання повідомили під час сесії, присвяченої фінансуванню, 26 жовтня. Як пише Premium Times Nigeria, нові внески оголосили представники Вірменії, Німеччини, Ісландії та Монако, а також канадської провінції Квебек і Берліна. Зобов’язання Берліна стало першим внеском міста до фонду.

Фінансування захисту природи

Від моменту запуску в серпні 2023 року GBFF отримав зобов’язання на 446 млн доларів від 14 суверенних урядів і двох субнаціональних урядів. За даними фонду, він запланував 362,1 млн доларів для 82 проєктів у 87 країнах, зокрема в малих острівних державах, що розвиваються, і найменш розвинених країнах.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

32% запланованих ресурсів фонду призначено для підтримки дій корінних народів і місцевих громад, а 39% — для малих острівних держав, що розвиваються, і найменш розвинених країн. GBFF створили для прискорення виконання Куньмінсько-Монреальської глобальної рамкової програми з біорізноманіття, яка передбачає збереження щонайменше 30% суходолу, внутрішніх водойм, морських і прибережних територій світу до 2030 року.

Внески до GEF-9

Окремо Іспанія заявила про внесок у 50 млн євро, а Узбекистан — 4,5 млн доларів до дев’ятого циклу поповнення Цільового фонду Глобального екологічного фонду (GEF-9). Велика Британія підтвердила свій внесок у 330 млн фунтів стерлінгів. Сукупний обсяг зобов’язань для GEF-9 на період із липня 2026 року до червня 2030 року наблизився до 4,4 млрд доларів.

Німеччина також повідомила про намір до кінця 2026 року додатково внести до GBFF 50 млн євро. Близько 70% ресурсів GEF-9 планують використати на цілі Конвенції ООН про біологічне різноманіття.

Читай нас у