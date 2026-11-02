До Італії доправили тіла чотирьох жертв авіакатастрофи в Боснії — ANSA English

До Італії доправили тіла чотирьох людей, які загинули в аварії італійського військового гелікоптера під час навчань у Боснії і Герцеговині. У понеділок їх прибуття до аеропорту Чампіно в Римі зустріли президент Італії Серджо Маттарелла, прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні, міністр оборони Гвідо Крозетто та міністр закордонних справ Антоніо Таяні, повідомляє ANSA English.

Імена загиблих

Серед загиблих — сержант Сімоне Руджа та сержант Клаудіо Маркезі. Ще двоє жертв були членами Добровольчого військового корпусу Червоного Хреста: лейтенант Франко Адріано Дзеккілло та сержантка Лаура Прокаччі.

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Поранені після аварії

Аварія сталася в четвер за участю італійського військового гелікоптера, який виконував навчальне завдання. Унаслідок катастрофи постраждали 11 людей. У п’ятницю міністр оборони Італії Гвідо Крозетто відвідав поранених у лікарнях міст Брчко та Тузла.

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