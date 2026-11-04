Після перемоги демократа Річарда Пана на виборах у 6-му окрузі Каліфорнії до нового складу Конгресу США увійдуть рекордні шість законодавців китайського походження. Як повідомляє South China Morning Post, за останніми результатами, оприлюдненими вранці в середу, Пан випередив чинного конгресмена Кевіна Кайлі на 15 відсоткових пунктів.

61-річний Пан — лікар і син тайванських іммігрантів. Він працював у законодавчому органі Каліфорнії у 2010–2022 роках: спершу в Асамблеї штату, а згодом у Сенаті штату. Там він зосереджувався на питаннях громадського здоров’я та очолював Законодавчий кокус Каліфорнії з питань азійців і жителів тихоокеанських островів.

Шість законодавців китайського походження

Окрім Пана, до цієї групи належать члени Палати представників: республіканець Вінс Фонг, демократи Джуді Чу і Тед Лью з Каліфорнії, а також демократка Грейс Менг із Нью-Йорка. Шостою є сенаторка-демократка від Іллінойсу Теммі Дакворт, яка має тайське та китайське походження.

Джуді Чу, обрана до Конгресу 2009 року, заявила, що представництво дає американцям азійського походження відчуття належності до державного управління та допомагає враховувати їхній досвід під час формування політики. Грейс Менг назвала перемогу Пана історичною віхою для китайсько-американського представництва у Конгресі.

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Інші перегони в Каліфорнії

Ще одна кандидатка китайського походження, членкиня Наглядової ради Сан-Франциско Конні Чан, за останніми результатами поступалася сенатору штату Скотту Вінеру на виборах у 11-му окрузі Каліфорнії. Вони змагалися за місце, яке раніше представляла колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.

Чан, яка має коріння в Гонконзі та на Тайвані, вела кампанію серед китайськомовних громад Сан-Франциско, зокрема в Чайнатауні та західній частині міста. Під час дебатів вона говорила китайською, використовувала китайськомовну передвиборчу рекламу та в останні дні кампанії відвідала китайський храм.

За даними наведеного виданням переліку, у нинішньому Конгресі зі 535 членів із правом голосу налічується 22 законодавці азійського походження. Першим членом Конгресу китайського походження був республіканець від Гаваїв Хайрам Фонг, який став сенатором у 1959 році.

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