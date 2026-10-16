До Молдови під час атаки по Україні залетіли чотири дрони РФ

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У ніч проти п’ятниці, 16 жовтня, повітряний простір Молдови чотири рази порушили безпілотники на тлі російської атаки на Україну. У Міністерстві оборони Молдови зафіксували маршрути польоту апаратів і повідомили, коли вони залишали повітряний простір країни.

За інформацією Міністерства оборони Молдови, перший безпілотник увійшов у повітряний простір країни о 23:02 з боку українського села Тимкове Одеської області та рухався в напрямку молдовського села Іванова. О 23:20 апарат залишив повітряний простір Молдови, пролетівши в бік Бронниці Могилів-Подільського району Вінницької області.

Другий безпілотний літальний апарат зафіксували о 03:37. Він увійшов у повітряний простір Молдови з боку Старокозачого Одеської області та прямував у напрямку села Тудора. Уже за хвилину апарат залишив територію країни тією самою траєкторією.

Третій проліт зафіксували о 03:46 на маршруті Могилів-Подільський — Отач. О 03:48 безпілотник залишив повітряний простір Молдови поблизу селища Хедереуць Окницького району.

Четвертий випадок виявили о 05:59. Безпілотник рухався в напрямку від українського Старокозачого до молдовського села Каплань Штефан-Водського району.

О 06:00 апарат залишив повітряний простір Молдови поблизу села Оланешти, однак о 06:09 повернувся через район села Пуркари. За хвилину він знову залишив повітряний простір країни, рухаючись у напрямку Дністровська в Придністров’ї та українського села Градениці.

Міністр оборони Молдови Анатолій Носатий засудив усі випадки порушення повітряного простору країни та наголосив на потенційній загрозі для населення.

«Хоча всі вони залишили територію країни за короткий термін, це не означає, що вторгнення не становили небезпеки. Будь-яке порушення національного повітряного простору є загрозою безпеці громадян. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. Я засуджую кожен випадок порушення, яке загрожує національній безпеці», — заявив Носатий.

У молдовському оборонному відомстві наголошують, що навіть короткочасне перебування безпілотників у повітряному просторі країни становить потенційну загрозу для безпеки громадян.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на дані молдовського оборонного відомства.

У ніч на 15 жовтня безпілотник порушив повітряний простір Молдови під час масованої російської атаки на Україну.

Уранці 3 жовтня повітряний простір Молдови перетнули п’ять безпілотників. Інциденти сталися на тлі масованої російської атаки по Україні.

Російські окупаційні війська минулої доби здійснили масовану атаку на Миколаїв, застосувавши балістичну ракету «Іскандер-М» та ударні дрони типу Shahed. Унаслідок обстрілу поранення отримали троє цивільних чоловіків, також зафіксовано пошкодження портової та міської інфраструктури.

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