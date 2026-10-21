До Польщі наближається фронт із зливами та снігом у горах — Interia

У Польщі в четвер очікують різку зміну погоди: із заходу країну перетинатиме атмосферний фронт, що принесе дощі практично в усі регіони, а у високогір’ї — мокрий сніг і сніг. Про це повідомляє Interia з посиланням на прогнози Інституту метеорології та водного господарства Польщі.

Опади охоплять усю країну

Перші прояви негоди прогнозують уже вночі із середи на четвер, коли фронт наблизиться до південного заходу Польщі. Протягом дня він рухатиметься із заходу на схід через всю територію країни.

Дощі місцями можуть бути інтенсивними. Очікувана кількість опадів становитиме до 15 літрів на квадратний метр, а в Карпатах — до 20 літрів на квадратний метр. Найсильніші опади прогнозують у Помор’ї, центральних і південних районах Польщі. На найвищих ділянках Судетів і Татр можливі дощ зі снігом та сніг.

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Температура знизиться

Після теплої середи, коли подекуди температура може сягнути 21 градуса, у четвер стане значно прохолодніше. Найвищі показники очікують на північному сході Польщі, куди фронт дістанеться пізніше: там температура не перевищуватиме 15 градусів. У більшості інших регіонів прогнозують від 10 до 13 градусів тепла.

За оцінкою польського Інституту метеорології та водного господарства, опади найближчих днів охоплять усю країну, але не припинять гідрологічну посуху. На півдні, зокрема в Сілезії та Малопольщі, за 48 годин місцями може випасти до 40 літрів води на квадратний метр. Гідрологи зазначають, що рівні води в річках локально можуть зрости до високих позначок, однак жовтень залишається дуже сухим, а кількість опадів — нижчою за багаторічну норму. У Польщі діють 91 попередження про гідрологічну посуху.

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