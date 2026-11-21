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20 листопада під час російських ударів по Україні на територію Польщі потрапили одна крилата ракета та два реактивні безпілотники. Раніше польські посадовці повідомляли про падіння двох ракет і одного дрона, однак згодом уточнили попередні дані.

За словами посадовиці, у селищі Рудник-над-Сяном у Підкарпатському воєводстві виявили уламки реактивного безпілотника. Раніше припускали, що в цьому населеному пункті могла впасти ракета Х-101.

За уточненими даними Терези Кубас-Хул, реактивні дрони впали в Руднику-над-Сяном та Молодичі, тоді як у селищі Новий Ліповець у Люблінському воєводстві, ймовірно, знайшли уламки крилатої ракети Х-101.

Воєвода наголосила, що остаточні висновки щодо типів безпілотників можна буде зробити лише після детального дослідження.

«Поки що зарано визначати, які саме типи дронів впали сьогодні вранці поблизу двох підкарпатських населених пунктів – Рудника-над-Сяном та Молодича. Це з’ясують детальні дослідження», – додала Кубас-Хул.

Тереза Кубас-Хул запевнила, що ситуація перебуває під контролем. До операції залучили спеціалізовану групу хімічного порятунку Державної пожежної охорони, а також поліцейських піротехніків.

Фахівці працюють на місцях падіння уламків, щоб встановити їхнє походження та остаточно визначити типи повітряних цілей.

Про це заявила воєвода Підкарпатського воєводства Тереза Кубас-Хул, її слова цитує RMF24.

У Польщі пролуналисирени повітряної тривоги через масовану російську атаку на Україну. Зокрема, жителі Любліна повідомляли про звуки сирен, а в соціальних мережах почали поширювати відео з обстановкою в місті.

Напередодні у Польщі жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отрималисповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України. У повідомленні зазначили, що ситуацію моніторять, а готовність польської системи протиповітряної оборони підвищено.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору під час масованої російської атаки на західні регіони України.

У Польщі заявили, що попередження про порушення повітряного простору російськими об’єктами надіслали до їхнього падіння, а не після, як повідомлялося раніше.

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