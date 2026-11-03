До Польщі за 2025 рік переїхали майже 5 тисяч громадян Німеччини — RMF24

У 2025 році до Польщі переїхали 4942 громадяни Німеччини, тоді як з Польщі до Німеччини виїхали 1720 німецьких громадян. Позитивне міграційне сальдо для Польщі становило понад 3,2 тисячі осіб — це найвищий показник із 2000 року, повідомляє RMF24 з посиланням на дані німецького статистичного відомства Destatis.

Польща поступилася лише Іспанії

За даними, наведеними RMF24, Польща стала одним із головних напрямків переїзду для громадян Німеччини. Міграційне сальдо німецьких громадян щодо Франції становило 1,6 тисячі осіб, Італії — 1,7 тисячі, Великої Британії — 1,1 тисячі, а США — 1,4 тисячі.

Більше позитивне міграційне сальдо громадян Німеччини зафіксували лише в Іспанії — приблизно 4,4 тисячі осіб. Дані про переміщення до Польщі RMF24 також пов'язує з інформацією польського ділового видання Puls Biznesu.

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Різниця у вартості життя

Одним із чинників переїзду RMF24 називає нижчі витрати на життя в Польщі. У 2025 році рівень споживчих цін у країні становив 73,3% від середнього показника Європейського Союзу, тоді як у Німеччині — 108,3%. Отже, середній кошик товарів і послуг у Польщі був приблизно на третину дешевшим, ніж у Німеччині.

Видання зазначає, що така різниця може бути особливо важливою для пенсіонерів і людей, які працюють дистанційно. Серед інших наведених показників — оцінка задоволеності життям: у 2024 році вона становила 7,6 бала з 10 у Польщі, 7,2 бала в середньому по ЄС та 7 балів у Німеччині.

Також у 2023 році 2,8% жителів Польщі назвали злочинність, насильство або вандалізм проблемою у своєму районі. У Німеччині цей показник становив 10,7%.

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