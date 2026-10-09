До Верховного суду Польщі подали клопотання про зняття імунітету з прокурорів — Interia

У Польщі прокурор Відділу внутрішніх справ Національної прокуратури скерував до Верховного суду два клопотання про зняття імунітету з Беати Соберай-Сконечної та прокурора Національної прокуратури Міхала Островського. Як повідомляє Interia, зняття імунітету необхідне для можливого притягнення прокурорів до кримінальної відповідальності, зокрема для висунення їм обвинувачень.

Підозра у перешкоджанні перевірці

За заявою Національної прокуратури, зібрані докази дають достатні підстави підозрювати, що Соберай-Сконечна та Островський спільно перешкоджали контрольним діям Вищої контрольної палати Польщі (NIK) у період із 1 до 14 лютого 2023 року. Справа стосується перевірки NIK щодо системи Hermes у Національній прокуратурі.

Слідство вважає, що контролерам NIK не надали рахунок-фактуру за обслуговування системи Hermes, а також ввели їх в оману щодо нібито наявних правових підстав не показувати цей документ. У Національній прокуратурі заявили, що метою цього могло бути приховування від контролерів відомостей про придбання та функціонування системи, зокрема про її закупівлю без тендерної процедури.

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Ролі прокурорів у справі

За версією прокуратури, Беата Соберай-Сконечна як заступниця національного прокурора, уповноважена представляти відомство під час перевірки NIK, ухвалила рішення не передавати рахунок-фактуру. Слідство вважає, що таким чином вона не виконала службових обов'язків.

Міхал Островський як директор департаменту з питань економічної злочинності Національної прокуратури, за твердженням слідства, перевищив службові повноваження. Йому закидають підготовку та направлення листа з неправдивою позицією про неможливість надати рахунок через таємницю досудових проваджень.

Система Hermes

Національна прокуратура Польщі придбала ізраїльське програмне забезпечення Hermes у 2020 році. Система призначена для збирання й аналізу даних із відкритих джерел, даркнету та баз даних із витоками інформації. У 2024 році виконувач обов'язків національного прокурора Яцек Білевич назвав закупівлю необґрунтованою та не продовжив ліцензію на використання програми. Вартість системи становила 15 млн злотих.

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