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30-річна донька американського репера Емінема (Маршалла Брюса Метерса III) Хейлі Джейд з нагоди Дня подяки опублікувала в Instagram нову серію осінніх сімейних світлин. На фото вона позує разом із чоловіком та їхнім півторарічним сином Еліотом Маршалом.

Родина влаштувала фотосесію просто неба на тлі осінньої природи. Усі троє були одягнені в картаті сорочки.

"Завжди вдячна", - коротко підписала світлини молодиця.

У кліпі на пісню Temporary Емінем оголосив, що стане дідусем.

Емінем відзначив 18 років тверезості та показав пам’ятний чип.

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