Докери Кіпру провели акції проти війни в Газі — Cyprus Mail

Докери Кіпру в п’ятницю провели акції протесту в портах Лімасола та Ларнаки проти війни Ізраїлю в Газі. За даними Cyprus Mail, заходи відбулися в межах другого Міжнародного дня дій докерів, до якого долучилися профспілки більш ніж у 100 портах на чотирьох континентах.

Акції в портах Кіпру

Події організувала профспілка портових працівників Segdamelin-Peo під гаслом «Порти за мир». У профспілці заявили, що порти є критично важливими центрами економіки та торгівлі, однак їхню інфраструктуру використовують і для транспортування військового обладнання.

Організація також наголосила, що працівники не мають платити за війни та суперництво. Вона закликала забезпечити гідну оплату праці, стабільні робочі місця, колективні договори та кращий захист здоров’я і безпеки на роботі. На думку профспілки, значні витрати на воєнну економіку ведуть до жорсткої економії та скорочення видатків на охорону здоров’я, освіту, пенсії й зарплати.

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Міжнародна кампанія

Міжнародну акцію підтримав рух Boycott, Divestment and Sanctions, очолюваний палестинцями. За його інформацією, до неї приєдналися понад 25 профспілок із 22 країн, а також моряки та працівники металургійної галузі.

Докери у Франції, Італії, Індії, Греції та Туреччині оголосили 24-годинні страйки, тоді як в інших портових містах відбулися мітинги. День дій також підтримали 17 палестинських профспілок і конфедерацій. Профспілки вимагають припинити мілітаризацію та те, що вони називають геноцидом палестинців з боку Ізраїлю.

Координаторка кампаній BDS щодо морського й енергетичного ембарго Сара Елеттра заявила, що морем надходить понад 90% імпорту Ізраїлю. Вона також стверджує, що після рішень Міжнародного суду ООН 2024 року уряди юридично зобов’язані запровадити повне військове ембарго проти Ізраїлю.

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