Докери страйкували у 113 портах п’яти континентів проти мілітаризації — Anadolu Agency

Докери у 21 країні, зокрема у Греції, 30 жовтня провели страйки та демонстрації у 113 портах на п’яти континентах. Учасники акцій протестували проти використання комерційних портів для військових потреб, повідомляє Anadolu Agency.

Акції у портах Європи

У міжнародному дні дій під гаслом «Ми не працюємо на війну» взяли участь понад 25 профспілок докерів. За даними порталу 902, що належить Комуністичній партії Греції, вони вимагали, аби порти служили потребам людей, а не військовим операціям.

Страйки та демонстрації відбулися, зокрема, у Греції, Франції, Італії, Індії, Туреччині, Данії, Швеції та Німеччині. У грецькому Піреї протестувальники розгорнули біля порту великий банер із написом «Працівники не працюють на війну».

У Салоніках тривала тригодинна зупинка роботи, під час якої, за повідомленням агентства, було зупинено понад 200 контейнерів і вантажівок. Страйкові акції також провели працівники портів Патри та Пірея. У французькому Фос-сюр-Мер, на захід від Марселя, до мобілізації долучилися сотні працівників.

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Заяви профспілок і кампанії

У Реджо-Калабрії в Італії докерів підтримали працівники та молодь. Молоді докери й учні-практиканти у Німеччині провели акцію солідарності та демонстрацію в порту Гамбурга. Шведська профспілка портових працівників виступила проти мілітаризації європейських портів і застерегла від застосування законодавства про безпеку для обмеження профспілкової діяльності.

Профспілки та федерації Данії заявили, що докерів не слід робити співучасниками воєн або воєнних злочинів через перевезення зброї. Докери й моряки в Індії закликали до «портів миру та гідної праці».

Кампанія No Harbour for Genocide заявила, що низка портів-учасників, зокрема Генуя, Ліворно та Джоя-Тауро в Італії, Марсель у Франції, Пірей у Греції та Танжер у Марокко, були пов’язані з постачаннями зброї до Ізраїлю. За її даними, із серпня 2025 року до вересня 2026 року через 56 комерційних портів у 29 країнах пройшло 315 відправлень компонентів для Elbit Systems, найбільшого ізраїльського виробника озброєнь.

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