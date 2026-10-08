Дохідність 10-річних облігацій Британії сягнула максимуму за 19 років — The Guardian

У Великій Британії дохідність 10-річних державних облігацій 8 жовтня зросла на 0,06 відсоткового пункту — до 5,515%. Це найвищий показник із липня 2007 року. Інвестори продовжують продавати державні облігації різних країн через побоювання щодо прискорення інфляції.

Зростання вартості запозичень

Дохідність 20- та 30-річних британських державних облігацій, відомих як gilts, також істотно підвищилася та досягла найвищих рівнів із 1998 року. Дохідність облігацій зростає, коли знижується їхня ринкова ціна.

Як повідомляє The Guardian, останні різкі рухи на ринку держоблігацій були зумовлені міжнародними чинниками. Розпродаж облігацій посилився в найбільших економіках на тлі подорожчання нафти та відсутності врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Інвесторів також непокоїть перспектива вищої інфляції та неконтрольованого зростання державних видатків.

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Тиск перед бюджетом

На думку економістів, зростання вартості запозичень і слабші перспективи економічного зростання могли скоротити приблизно наполовину або й більше бюджетний резерв у 24 млрд фунтів стерлінгів для дотримання фіскальних правил. Цей резерв у березні сформувала попередниця Джона Гілі на посаді канцлера Рейчел Рівз.

Джон Гілі має представити свій перший бюджет 28 жовтня. Очікується, що він підвищить податки, аби частково відновити бюджетний резерв, а також профінансувати шестимісячне зниження ПДВ на електроенергію та обмежену програму енергетичної підтримки для найбідніших домогосподарств.

Економіст Berenberg Bank Ендрю Вішарт застеріг, що надмірне підвищення податків для повного відновлення резерву може зашкодити економічним стимулам. Він вважає, що дохідність британських облігацій упродовж наступного року може знизитися, якщо Банк Англії підвищуватиме ставки менше, ніж чотири рази, яких нині очікують інвестори.

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