Документи показали роль Ізраїлю в катарській допомозі Газі — TIME

В Ізраїлі документи, отримані TIME, свідчать, що ізраїльські уряди відігравали безпосередню роль у механізмі катарської фінансової допомоги сектору Гази. Видання пише, що з 2012 року уряд прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу сприяв переказам, які Катар здійснював після того, як ХАМАС встановив контроль над сектором у 2007 році.

За даними Haaretz, до 2018 року Катар спрямував до Гази приблизно 1,1 млрд доларів. Кошти призначалися для гуманітарної допомоги, закупівлі пального та виплати урядових зарплат. TIME зазначає, що загальний обсяг катарських виплат за понад десятиліття наблизився до 2 млрд доларів.

Лист голови Моссаду

Одним із документів є лист тодішнього директора ізраїльської розвідки «Моссад» Йоссі Коена до еміра Катару Таміма бін Хамада Аль Тані, датований 2020 роком. У ньому Коен подякував Катару за гуманітарні зусилля в Газі та заявив, що вони відіграли важливу роль у поліпшенні гуманітарної ситуації, а також у забезпеченні стабільності й безпеки в регіоні.

У 2018 році механізм формалізували за участю Катару, Ізраїлю та ООН. Зокрема, 2 жовтня того року сторони уклали угоду про фінансування постачання пального до Гази. За інформацією американських та ізраїльських посадовців, Катар також оплачував паливо й електроенергію, придбані в Ізраїлі, а кошти на окремі проєкти переказували через ООН.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Контроль за розподілом коштів

У межах програми найбідніші родини в Газі отримували щомісячну допомогу по 100 доларів. Дипломати, обізнані з механізмом, повідомили виданню, що Ізраїль перевіряв отримувачів та контролював систему розподілу, а кошти передавали через Всесвітню продовольчу програму ООН. У серпні 2021 року Катар погодився виділити 40 млн доларів для програми виплат майже 100 тисячам палестинських домогосподарств упродовж чотирьох місяців.

У 2018 році, коли президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас скоротив виплати працівникам у Газі, ізраїльські силовики перевозили катарські кошти до сектору валізами, повідомляли тоді американські та ізраїльські медіа. Наступник Нетаньягу Нафталі Беннетт у 2021 році припинив саме доставку готівки валізами, але не ширший механізм катарської допомоги.

За два тижні до нападу ХАМАС на південь Ізраїлю 7 жовтня 2023 року директор «Моссаду» Давід Барнеа просив Катар продовжити фінансування ще на два місяці, писала The New York Times. Після атаки механізм допомоги, який підтримували кілька ізраїльських урядів, припинив існування.

Читай нас у