Долар у Бразилії подешевшав до 5,05 реала перед другим туром — The Rio Times

У Бразилії 19 жовтня реал зміцнився щодо долара США на тлі нових опитувань перед другим туром президентських виборів. О 8:08 за східним часом США долар коштував 5,046 реала, знизившись на 0,54% за день. О 8:43 курс становив 5,0485 реала за долар, або на 0,28% нижче від закриття торгів у п’ятницю на рівні 5,0627 реала, повідомляє The Rio Times.

Протягом попереднього тижня долар зріс із 4,9871 реала 12 жовтня до 5,0970 реала 15 жовтня, а 16 жовтня знизився до 5,0627 реала. Таким чином, рух 19 жовтня продовжив відкат долара після його зростання в середині місяця.

Опитування перед голосуванням

Інвестори оцінювали результати двох опитувань — BTG/Nexus та AtlasIntel — перед другим туром виборів президента Бразилії, запланованим на 25 жовтня 2026 року. Обидва дослідження показали напружену боротьбу між сенатором Флавіу Болсонару та президентом Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою. Флавіу Болсонару зберігав перевагу в обох опитуваннях.

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На платформі прогнозних ринків Polymarket станом на 8:46 за східним часом США ймовірність перемоги Флавіу Болсонару оцінювали у 77%, а Лули — у 23,5%. Обсяг торгів за подією щодо виборів становив 188 млн доларів. Такі котирування відображають ставки учасників ринку, а не результати соціологічних досліджень.

Очікування економістів

Економісти, опитані центральним банком Бразилії в межах щотижневого дослідження Focus, знизили медіанний прогноз курсу долара на кінець року з 5,15 до 5,13 реала. Водночас прогноз зростання економіки Бразилії у 2026 році було зменшено до 1,83%.

Прогноз інфляції на 2026 рік залишився на рівні 5,22%, а очікування щодо базової ставки Selic на кінець року — на рівні 13,25%. Selic є ключовою процентною ставкою Бразилії.

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