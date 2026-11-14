Домбровська стала четвертою на 500 м у Пекіні з особистим рекордом — Interia Sport

Польська ковзанярка Вікторія Домбровська посіла четверте місце в забігу на 500 метрів на етапі Кубка світу з ковзанярського спорту в Пекіні, Китай. 20-річна спортсменка фінішувала з результатом 37,90 секунди, що стало її особистим рекордом, за даними Interia Sport.

Три представниці Нідерландів попереду

Домбровська виступала у шостій парі разом із представницею Китаю Жунін Тянь. На вирішальному колі польська спортсменка додала у швидкості та показала найкращий результат у кар’єрі на цій дистанції.

У підсумковому протоколі Домбровська поступилася трьом ковзаняркам із Нідерландів. Ангел Далеман перемогла з часом 37,37 секунди, Фемке Кок стала другою — 37,49, а Сюзанна Схултінг посіла третю позицію з результатом 37,70. Від бронзової медалі польку відділили 0,20 секунди.

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Другий старт у Пекіні

Це був другий старт Домбровської на змаганнях у Пекіні. Напередодні вона дебютувала у Кубку світу та посіла третє місце на дистанції 1000 метрів.

У забігу на 500 метрів змагалися 20 спортсменок, серед яких було троє представниць Польщі. Мартина Баран із часом 38,65 секунди посіла 13-те місце, а Кароліна Босєк показала 39,20 секунди та стала 19-ю.

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