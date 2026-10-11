Домініканська Республіка зареєструвала 22 справи щодо громадян у війні РФ — The Rio Times

У Домініканській Республіці влада зареєструвала 22 випадки щодо громадян, які опинилися залученими до війни Російської Федерації — держави-агресора — проти України після поїздок на роботу, яку їм представляли як цивільну. Родичі цих людей із 5 жовтня перебувають біля будівлі Національного конгресу в Санто-Домінго та вимагають повернути їх додому, повідомляє The Rio Times.

Міністр закордонних справ Віктор Бісоно 9 жовтня назвав ситуацію вкрай серйозною та заявив, що життю громадян загрожує небезпека. За його словами, кількість офіційно зареєстрованих справ зросла з 20 до 22. Дані ґрунтуються на скаргах родичів, розповідях людей, які повернулися з Росії, та повідомленнях тих, хто залишається там.

Розповіді родин

За словами родичів, чоловікам пропонували технічну роботу або роботу у сфері безпеки за кордоном. Після прибуття вони підписували документи, зміст яких не могли прочитати, а згодом опинялися на військовій підготовці.

Жаклін Фелікс повідомила газеті Hoy, що її 33-річному синові Маіколу Енріке Кампусано Феліксу обіцяли роботу механіком, а спочатку йшлося про Панаму. За її твердженням, він нині проходить підготовку в Росії та просить допомогти йому виїхати. Вона також сказала, що чоловіки телефонували родичам і повідомляли про можливе відправлення на фронт. Це твердження незалежно не підтверджене.

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Ще одна родичка, Тринідад Кампусано, розповіла, що її 52-річний брат Ектор поїхав на роботу зі зварювання вантажівок. За її словами, чоловіка з проблемами хребта й ноги направили на підготовку.

Контакти з російською стороною

Міністерство закордонних справ Домініканської Республіки заявило, що попереджало громадян про такі пропозиції з 24 вересня. Відомство зазначило, що чоловіки підписали індивідуальні контракти на території Росії, однак частина з них і їхні родини заявили про невідповідність фактичних умов обіцяній роботі.

Бісоно порушив це питання перед міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим 24 вересня в Нью-Йорку під час Генеральної асамблеї ООН. 6 жовтня два заступники міністра передали послу Росії Сергію Середіну матеріали щодо 20 громадян. Середін раніше заявляв, що російське законодавство дозволяє іноземцям вступати до війська, і назвав таких людей добровольцями.

Домініканське зовнішньополітичне відомство повідомило, що надає консульську допомогу, зокрема допомагає розшукувати людей і підтримує їхнє повернення додому. Водночас Бісоно визнав, що можливості держави обмежені, оскільки контракти були укладені приватними особами.

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