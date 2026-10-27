Дональд Трамп-молодший їздив на відпочинок з олігархом з РФ за гроші США, — Financial Times

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Син президента США Дональд Трамп-молодший наприкінці серпня вирушив на полювання до Монголії разом із російським бізнесменом Умаром Кремльовим, якого пов’язують із Володимиром Путіним. Тим часом посольство США в Улан-Баторі витратило $18 715 на готельні номери під час перебування в країні співробітників Секретної служби, які охороняють сина американського президента.

Наприкінці серпня Дональд Трамп-молодший прилетів до столиці Монголії Улан-Батора, після чого подолав кілька сотень кілометрів до мисливського табору на заході країни. Там він провів два дні разом з Умаром Кремльовим і невеликою групою гідів, водіїв та кухарів.

Журналісти Financial Times підтвердили факт зустрічі за допомогою свідчень місцевих гідів і чиновників, даних про авіарейси, дописів у соціальних мережах та відкритих документів.

Згідно з федеральними документами США, посольство в Улан-Баторі заплатило 18 715 доларів за готельні номери під час «візиту» Секретної служби з 23 серпня до 6 вересня. Дональд Трамп-молодший як член родини президента подорожує під охороною цього відомства.

Умар Кремльов очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA). За даними журналістів, 27 серпня він залишив пресконференцію IBA в Казахстані та нічним чартерним рейсом вирушив до Улан-Батора, звідки попрямував до мисливського табору Трампа-молодшого.

Кремльова супроводжував російський бізнесмен Артур Мартиросов — партнер венчурного фонду «Восход», який перебуває під санкціями США.

Один з учасників поїздки розповів журналістам, що під час перебування в таборі Трамп-молодший і Кремльов намагалися не фотографуватися разом.

Після двох днів у таборі Кремльов повернувся до Улан-Батора, а звідти вирушив до Якутська на боксерський поєдинок IBA. Трамп-молодший залишився в Монголії ще на тиждень і продовжив полювання в аймаку Баян-Улгий.

За словами одного з гідів, під час поїздки син президента США вполював алтайського архара — вид дикого барана, який перебуває під загрозою зникнення.

За інформацією Financial Times, з 2019 року Трамп-молодший застрелив щонайменше ще двох архарів під час мисливських поїздок до Монголії.

Поїздка до Монголії відбулася після весільних святкувань Дональда Трампа-молодшого в травні на приватних островах у Карибському морі.

Раніше видання ProPublica повідомило, що Умар Кремльов оплатив частину витрат на святкування, зокрема оренду одного з островів і феєрверки.

Представник Трампа-молодшого назвав Кремльова особистим другом свого клієнта. За його словами, чоловіки зблизилися завдяки спільним інтересам до боксу та відпочинку на природі, а ділових відносин між ними немає.

Після завершення мисливської поїздки Дональд Трамп-молодший повернувся до Улан-Батора, де зустрівся з президентом Монголії Ухнагійном Хурелсухом.

Представник сина президента США заявив, що зустріч мала неофіційний характер, а її учасники переважно обговорювали відпочинок на природі.

Про це йдеться в розслідуванні Financial Times.

Нагадаємо, у США рейтинг схвалення президента Дональда Трампа підвищився до 32% — на один відсотковий пункт порівняно з рекордно низьким показником попереднього тижня. Такі результати п’ятиденного опитування Reuters/Ipsos, завершеного в понеділок.

Президент США Дональд Трамп заявив, що невдовзі вирішить, чи укладати угоду з Іраном, чи відновлювати військові дії проти Тегерана. Про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

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