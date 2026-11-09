Вибори у США-2026: Трамп поставив під сумнів результати проміжних виборів у США — CNBC

Президент США Дональд Трамп поставив під сумнів легітимність результатів проміжних виборів у країні та повторив бездоказові твердження про роль виборчих машин. Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Заява про результати голосування

«Хтось справді вірить, що ці “вибори” були чесними?» — написав Трамп. Він також заявив, що соціологічні опитування нібито помилилися, а великі обсяги результатів дострокового голосування начебто унеможливили перемогу незалежно від кількості виборців, які прийшли голосувати.

«Усе залежить від машин, які набагато важливіші за виборця», — додав президент США. За даними CNBC, його допис з'явився через шість днів після того, як республіканці зазнали історичних поразок на виборах по всій країні, зокрема в традиційних оплотах партії — Техасі та Південній Кароліні.

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Попередні заяви Трампа

Після поразки на президентських виборах 2020 року Трамп без доказів стверджував, що програв Джо Байдену через масові фальсифікації бюлетенів. Ці твердження супроводжувалися десятками безуспішних судових позовів щодо виборчих процедур.

6 січня 2021 року прихильники Трампа атакували Капітолій США після його виступу на мітингу біля Білого дому у Вашингтоні.

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