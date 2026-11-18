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Президент США Дональд Трамп під час поїздки до Китаю спричинив чималий ажіотаж серед місцевих жителів у Шеньчжені, які кинулися подивитись та сфотографувати рідкісного гостя.

Сотні китайців масово вийшли на вулиці та оточили готель The Langham, де зупинився американський лідер, щоб наживо побачити його та зняти на смартфони кортеж. Через візит поліція запровадила обмеження руху та перекрила окремі ділянки доріг поблизу готелю.

Напередодні в міжнародному аеропорту Шеньчженя лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто зустрів Дональда Трампа, привітавши його біля трапа літака рукостисканням та обіймами.

Джерело: Reuters.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп разом прибули на урочисту вечерю для учасників саміту АТЕС. Бенкет організував китайський лідер, а гостям запропонували вишукані страви китайської кухні та дорогі вина.

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