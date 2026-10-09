Дональд Трамп здивував бюджетним костюмом у якому з'явився на публіці

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Президент США Дональд Трамп з’явився на мітингу в Небрасці в костюмі від маловідомого бренду. Вартість вбрання привернула увагу американських журналістів, адже костюм коштує лише кілька сотень доларів.

Журналісти звернулися до Білого дому, щоб отримати коментар щодо костюма американського президента.

Дональд Трамп під час мітингу він розмахував руками, а на одному з кадрів розкрив свій піджак, нібито демонструючи своє вбрання. Так преса помітила на його піджаку бірку із назвою бренду костюму.

Президент одягнув синій костюм від бренду одягу Jos. A. Bank. На офіційному сайті схожий костюм продається наразі зі знижкою за $279 (близько 12,5 тис. грн). Ціна без знижки – $375. Загалом бренд пропонує різні моделі костюмів, які можна придбати орієнтовно від $200 до $700.

Саме вартість костюму привернула увагу медіа, адже Дональд Трамп відомий чималими статками. Він надає перевагу дорогому взуттю, костюмам та розкішному стилю життя загалом.

Зазначимо, за даними Forbes, станом на 9 жовтня 2026 року статки Дональда Трампа становлять $6,9 млрд. Водночас у рейтингу Forbes 400 за 2026 рік, станом на вересень, його капітал оцінено в $7 млрд.

Тож костюм за $279 здивував журналістів, зокрема видання CNN звернулося за коментарем до Білого дому, щоб дізнатися про вбрання президента. Журналісти також звернули увагу на те, що костюм Jos. A. Bank має лінійку American Bespoke, яку рекламують як виготовлену у США. Однак бірки на сайті бренду відрізняються від тих, що були на піджаку Трампа.

Про це розповідає CNN.

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