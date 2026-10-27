Дональд Туск оцінив результати розмови лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним

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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що враження прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере та президента Фінляндії Александра Стубба після їхньої півторагодинної розмови з очільником Кремля володимиром путіним щодо мирних переговорів у форматі Україна-росія-США є «дуже помірковано оптимістичними». Консультації лідерів відбулися перед засіданням польського уряду за попереднім узгодженням із Президентом України Володимиром Зеленським та американською стороною.

За словами Туска, розмова стосувалася підготовки потенційних перемовин щодо припинення вогню, які плануються після 4 листопада в Абу-Дабі. Польський прем’єр наголосив на необхідності дотримання максимальної пильності під час подібних контактів та запевнив у збереженні чіткої європейської позиції щодо гарантій безпеки для України.

Дональд Туск зазначив: «Я поінформував обох політиків, що необхідна абсолютна обережність і пильність у цього типу контактах, що порядок денний і інтереси Росії досить точно визначені, і не варто себе обманювати, що досягти порозуміння буде легко... Ця війна повільно стає однією з найбільш безглуздих і найкривавіших у сучасній історії світу».

Джерело: «Укрінформ».

Росія не має наміру відмовлятися від планів захопити весь Донбас. Про це 27 жовтня диктатор Володимир Путін заявив під час телефонної розмови з президентом Фінляндії та прем’єр-міністром Норвегії. Водночас агентство Reuters посилається на джерело, наближене до Кремля, а не на безпосередні свідчення учасників розмови.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон скептично оцінив перспективи телефонної розмови президента Фінляндії Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре з Володимиром Путіним.

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