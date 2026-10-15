Дональд Туск підкреслив непорушність дружби та співпраці між Польщею та Україною

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск за підсумками зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським зробив заяву щодо стратегічного характеру відносин між двома державами.

Очільник польського уряду наголосив у соцмережі X, що Польща та Україна є не просто сусідніми країнами, а надійними друзями, які завжди можуть розраховувати на взаємну підтримку у скрутні часи, і цей принцип залишається незмінним.

Про це написав Туск в соцмережі Х.

11 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Глава держави подякував польському прем’єру за підтримку та розуміння безпекової ситуації, а також загроз, які постають перед Україною.

Перед цим Трамп та Ілон Маск розкритикували Зеленського.

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