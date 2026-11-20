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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск скликав термінову нараду після порушення повітряного простору країни невідомим об’єктом на тлі масованої російської атаки на Україну.

У нараді візьмуть участь міністри, представники Збройних сил Польщі та керівники спеціальних служб.

«У зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі я скликав нараду за участю міністрів, представників Збройних сил Польщі та керівників спецслужб», — зазначив Туск.

Інформацію про тип невідомого об’єкта та обставини порушення повітряного простору польська сторона наразі не уточнила.

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Про це глава польського уряду написав у соцмережі X.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що отримав доповідь про можливе порушення польського повітряного простору під час масованої російської атаки на західні регіони України.

У Польщі пролуналисирени повітряної тривоги через масовану російську атаку на Україну. Зокрема, жителі Любліна повідомляли про звуки сирен, а в соціальних мережах почали поширювати відео з обстановкою в місті.

Напередодні у Польщі жителі Люблінського та Підкарпатського воєводств отрималисповіщення RCB через повітряну атаку Російської Федерації — держави-агресора — на територію України. У повідомленні зазначили, що ситуацію моніторять, а готовність польської системи протиповітряної оборони підвищено.

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