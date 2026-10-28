Допис Сікорського про президента Навроцького спровокував скандал у Польщі

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Провокативний допис глави МЗС Польщі Радослава Сікорського в мережі X щодо судової справи за позовом президента Кароля Навроцького спровокував різку реакцію з боку Офісу Президента та партії «Право і справедливість». Коментуючи розсекречені 27 жовтня свідчення в Окружному суді Варшави, міністр поставив публічне запитання: «Як правильно: сутенер, звідник чи альфонс?», чим викликав обурення представників президентської команди.

У відповідь голова Бюро міжнародної політики президента Марчин Пшидач та нардеп від «ПіС» Радослав Фогель публічно назвали допис дипломата некоректним і грубим. Скандальна справа стосується публікації видання Onet від травня 2025 року про нібито причетність Навроцького до організації послуг інтимного характеру під час його роботи охоронцем у готелі Grand Hotel в Сопоті. Президент повністю заперечує звинувачення та продовжує судовий процес проти видавництва Ringier Axel Springer Polska задля захисту ділової репутації.

Джерело: RMF24.

Окружний суд у Варшаві, Польща, призначив на 18 січня 2027 року заслуховування президента Кароля Навроцького у цивільній справі про захист особистих немайнових прав проти компанії Ringier Axel Springer Polska, власника порталу Onet.

У суді розглядають позов, пов’язаний із розслідуванням видання Onet про ймовірну причетність президента Польщі Кароля Навроцького до організації зустрічей гостей Grand Hotel із жінками. Справа стосується звинувачень, пов’язаних із проституцією в готелі.

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