Допомога Африці скоротилася більш ніж на 25% — France 24

Іноземна допомога Африці скоротилася більш ніж на 25%. У випуску France 24 розповіли, що в Кенії скорочення торкнулося медичних програм для жінок, які підтримувалися американською допомогою.

Репортаж із Кенії

Випуск програми The 51% присвячено наслідкам зменшення міжнародної підтримки для жінок і дітей в Африці. Репортаж із Кенії зосереджений на медичних програмах для жінок, які мали підтримку американської допомоги. Автори розглядають, як скорочення фінансування впливає на ці програми.

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Регіональний контекст

Ведуча Аннетт Янг також поспілкувалася з Наною Зулу з Африканського жіночого фонду розвитку про значення ситуації для регіону загалом. Окрема частина випуску присвячена жінкам-пожежницям на Борнео. France 24 повідомляє, що в Індонезії триває найгірший за 11 років сезон пожеж, а жінки-пожежниці стикаються із сексистською реакцією.

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