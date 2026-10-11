Допомога Південно-Східній Азії впала до десятирічного мінімуму — ABC News Australia

Офіційні потоки фінансування розвитку до Південно-Східної Азії у 2024 році скоротилися майже на 10% — до 26 млрд доларів США. Це найнижчий показник за десятиліття, свідчить нове дослідження Lowy Institute, про яке повідомляє ABC News Australia.

Згідно з South-East Asia Aid Map, обсяги фінансування регіону знижували Сполучені Штати, Китай і Японія. Дані за 2024 рік ще не відображають повного впливу скорочень американської допомоги, запроваджених адміністрацією президента Дональда Трампа у 2025 році.

Скорочення Японії та Китаю

Японія у 2024 році зменшила фінансування Південно-Східної Азії на 1,5 млрд доларів США. Частково це пояснюють тим, що кошти за кредитами, наданими регіону в період пандемії COVID-19, були повністю перераховані, а великі інфраструктурні проєкти поступово згорталися.

Фінансування з боку Китаю за той самий період скоротилося майже на чверть — до 5,3 млрд доларів США. Один із провідних авторів дослідження Рахул Натх заявив, що Пекін переходить до менших проєктів і ретельніше обирає напрями фінансування. За його словами, обережність Китаю може бути пов'язана зі втратами через списання боргів і повільнішим внутрішнім економічним зростанням.

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Уряди країн Південно-Східної Азії також стали вибірковішими щодо великих китайських позик. Деякі інфраструктурні проєкти раніше викликали внутрішню політичну критику через недостатнє залучення місцевої робочої сили або екологічні наслідки.

Роль багатосторонніх установ

На тлі скорочення двостороннього фінансування дедалі важливішу роль у регіоні відіграють багатосторонні установи. У 2024 році вони забезпечили майже половину всього фінансування розвитку Південно-Східної Азії.

Йдеться, зокрема, про Світовий банк, Азійський банк розвитку та Азійський банк інфраструктурних інвестицій. Натх зазначив, що такі організації менше залежать від політичних циклів і можуть забезпечувати стабільне фінансування. Водночас, за його словами, існує ризик, що їх проситимуть робити більше за тієї самої інституційної спроможності.

За прогнозом Організації економічного співробітництва та розвитку, допомога від розвинених країн може скоротитися на 23%. Дослідник попередив, що подальше зменшення підтримки посилить тиск на системи соціального захисту та бюджети найбідніших і найбільш вразливих держав регіону.

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