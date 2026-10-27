Доповідь Oxfam: 1% найбагатших спричинив 20% потепління з 1990 року — TIME

Найбагатший 1% населення світу відповідальний за 20% глобального потепління з 1990 року, йдеться у новій доповіді Oxfam. Про її висновки повідомляє TIME. За оцінкою організації, викиди цієї групи значно перевищують сукупні викиди найбідніших 3,5 млрд людей.

Розрив у викидах

Для розрахунків Oxfam використала моделі атрибуції впливу на клімат і дані про викиди, пов’язані зі споживанням, розроблені Stockholm Environment Institute. У доповіді зазначено, що представник найбагатших 0,1% у США за 118,3 дня викидає більше вуглекислого газу, ніж людина з найбіднішої половини населення країни — за 30 років.

За даними Oxfam, викиди одного представника найбагатшого 1% мали у 34 рази більший внесок в екстремальні спекотні явища, ніж викиди середньостатистичної людини. Автори також оцінили, що річний обсяг викидів цієї групи може призвести приблизно до 1,9 млн додаткових смертей через спеку.

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Приватні літаки і пропозиція податків

Одним із найбільших джерел викидів серед надзаможних людей є приватні літаки. У 2025 році вони викинули 16 млн метричних тонн CO2 — це зіставно з річним енергоспоживанням понад 2 млн домогосподарств. Торік приватні літаки провели в повітрі понад 6,5 млн годин, а 68% усіх їхніх вильотів припали на США.

Oxfam пропонує запровадити оподаткування викидів надзаможних людей, зокрема через податки на предмети розкоші та діяльність із високим рівнем викидів, як-от приватні перельоти. Серед інших варіантів названо податки на надприбутки компаній викопного палива. Отримані кошти, на думку авторів, можна було б спрямувати на адаптацію до зміни клімату та кліматичне фінансування країн Глобального Півдня.

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