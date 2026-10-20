Дослідники оцінили нафтову загрозу від затонулих кораблів біля Естонії — ERR News

Біля естонського острова Гіюмаа три німецькі торпедні катери, затонулі у 1916 році, досі містять тисячі літрів важкого палива. Дослідники вважають, що в разі витоку воно може забруднити узбережжя Балтійського моря.

Затонули в мінному полі

Йдеться про німецькі кораблі S57, V72 і V75. У листопаді 1916 року вони зайшли в мінне поле під час невдалої атаки на порт Палдіскі та затонули.

На час загибелі цих кораблів військові флоти лише починали переходити від вугілля до рідкого палива. Важке паливо, яке перебувало на борту, нині залишається всередині корпусів, повідомляє ERR News.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Корпуси поки не протікають

Загрозу оцінили науковці Естонського морського музею та Фінляндії під керівництвом Івара Треффнера. Результати їхньої роботи опублікували в журналі Heritage.

Наразі затонулі судна не протікають, а дослідники не очікують обвалення корпусів найближчим часом. Водночас метал на морському дні продовжує кородувати, тому безпечне вилучення пального з часом може ускладнитися.

Холодна, малосолона та бідна на кисень вода Балтійського моря сприяє збереженню затонулих кораблів. Водночас нестача бактерій, здатних розкладати нафту, уповільнює руйнування палива, якщо воно потрапить у воду. Дослідники попереджають, що проблему слід розв'язати до подальшого погіршення стану уламків.

Читай нас у