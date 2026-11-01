Дослідники UCLA виявили 42% імен зі списку Трампа поза реєстрами — Al Jazeera

У Каліфорнії аналіз двох науковців Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) поставив під сумнів точність списку адміністрації президента США Дональда Трампа щодо ймовірних виборців-негромадян. Як повідомляє Al Jazeera, правозахисна організація Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) подала цей аналіз до суду в суботу.

Тисячі імен поза реєстрами

Дослідники UCLA встановили, що 8 880 імен зі списку, або 42%, не фігурують у чинних виборчих реєстрах Каліфорнії. Вони також дійшли висновку, що тисячі потенційно придатних до голосування громадян США помилково позначили як таких, що не мають права голосу.

За даними аналізу, багато інших людей зі списку або підтверджено є громадянами США, або можуть відповідати записам громадян США. У судовому поданні зазначено, що вимоги до виборчих посадовців, які супроводжуються погрозами кримінальної та цивільної відповідальності, можуть загрожувати виборчим правам членів і клієнтів CHIRLA. Документ також підписав кандидат від Демократичної партії на посаду губернатора Каліфорнії Ксав’єр Бесерра.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позов щодо бюлетенів

Адміністрація Трампа передала Каліфорнії список на початку жовтня. У ньому йшлося про до 20 930 ймовірних негромадян США, які, за твердженням адміністрації, могли бути зареєстровані для голосування у штаті.

Цей список став підставою для позову, поданого 15 жовтня. Позов містив вимогу відокремлювати бюлетені, надіслані людям зі списку, щоб їх не враховували під час підбиття результатів голосування. У п’ятницю Дев’ятий окружний апеляційний суд у Сан-Франциско вдруге відхилив скаргу, вказавши на її неконституційність.

Негромадянам заборонено голосувати на федеральних виборах у всіх 50 штатах США. Подібні списки отримували й інші штати: у Неваді заявили, що жодна особа з наданого переліку не виявилася виборцем-негромадянином.

Читай нас у