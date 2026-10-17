Дослідники виявили накрутку переглядів фейків про демократів у США — The Japan Times

Дослідники виявили мережу ботів, яка штучно збільшувала кількість переглядів фальшивих відео про кандидатів від Демократичної партії та американських знаменитостей напередодні проміжних виборів у США. За даними The Japan Times, дослідники пов’язують кампанію з підтримуваною Російською Федерацією — державою-агресором — операцією Matryoshka, також відомою як Operation Overload.

Фальшиві сюжети під виглядом новин

Відео, створені за допомогою штучного інтелекту, почали з’являтися в X на початку вересня. У деяких роликах, де використовували образи Роберта де Ніро, Джулії Робертс і Шер, знаменитості нібито критикували демократів та закликали долучатися до кампанії #AllDemocratsAreCriminals. Інші відео містили неправдиві звинувачення в корупції та інших порушеннях проти кандидатів-демократів.

Bloomberg проаналізував 130 відео та сфальсифікованих газетних шпальт, оприлюднених мережею з 10 вересня до 9 жовтня. Значну частину матеріалів виявила дослідницька група Antibot4Navalny; висновки також підтвердили й доповнили американські організації Graphika та dTeam.

Серед фейків були ролики з логотипами ABC News і CBS News. В одному з них стверджувалося, що техаський демократ Джеймс Таларіко, який балотується до Сенату, платив моделям OnlyFans. Представник Таларіко це заперечив. Інший ролик безпідставно заявляв, що сенатор від Джорджії Джон Оссофф нібито володіє вісьмома незадекларованими об’єктами нерухомості.

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Ознаки штучної популярності

За спостереженнями Antibot4Navalny, кількість переглядів таких дописів могла зрости до 200 тисяч протягом першої години, а потім різко припинити зростання. Дослідники вважають це нетиповим для органічного поширення контенту. Більшість акаунтів, які публікували ролики, мали лише кількох підписників і перед цим роками не проявляли активності, тоді як кількість уподобань та репостів залишалася незначною.

Наприклад, відео з неправдивими твердженнями про Таларіко та Оссоффа за 20 хвилин отримало 50 839 переглядів, але лише один репост. Інший ролик, що безпідставно звинувачував сенаторку від Міннесоти Емі Клобушар в отриманні 72 млн доларів підозрілих пожертв, мав 155 300 переглядів, два вподобання та жодного репосту.

Реакція платформи X

Платформа X призупинила 80% акаунтів, які, за даними Bloomberg, поширювали матеріали Matryoshka про проміжні вибори. Ще десять облікових записів видалили після звернення Bloomberg. Водночас дослідники зазначають, що після блокування з’являються нові акаунти. У дописі від 14 жовтня X повідомила про призупинення понад 13 тисяч облікових записів, пов’язаних із підозрюваними іноземними операціями впливу з боку Ірану, Росії та Китаю.

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