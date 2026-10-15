Дослідження: 49% домогосподарств Кіпру можуть бути під загрозою бідності — Cyprus Mail

До кінця століття майже половина домогосподарств Кіпру може опинитися під загрозою бідності через посилення спеки та посух, свідчить дослідження, опубліковане в журналі Global Environmental Change. Про це повідомляє Cyprus Mail.

За оцінкою дослідників, частка домогосподарств, яким загрожує бідність, може зрости з нинішніх 14,9% до 49%, якщо глобальна температура підвищиться на 2,7°C порівняно з доіндустріальним рівнем, а Кіпр не запровадить суттєвих заходів адаптації до зміни клімату. Навіть за обмеження потепління до 2°C цей показник може сягнути близько 25%.

Втрати доходів через спеку й посуху

За останні два десятиліття хвилі спеки та посухи скоротили доходи населення Кіпру орієнтовно на 5%. Для найбідніших домогосподарств втрати становили 9%. Автори роботи зазначають, що ці показники вже перевищують середній рівень у Європі.

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У дослідженні йдеться, що поєднання екстремальної спеки з тривалою посухою має більший негативний вплив, ніж ці явища окремо. Кліматичні втрати на Кіпрі можуть сягнути 54% прогнозованого майбутнього рівня доходів — приблизно удвічі більше за середній показник у Європі. Це може нівелювати значну частину очікуваного зростання доходів.

Найбільший ризик для бідних сімей

Провідна авторка дослідження Джессі Шляйпен, докторантка Берлінського університету імені Гумбольдта, пояснила, що найбідніші сім’ї найбільш уразливі через складніший доступ до базових послуг і фінансових ресурсів для відновлення після екстремальних погодних явищ. Повторювані втрати доходів, за її словами, можуть перетворити короткострокові наслідки на тривалу пастку бідності.

Дослідники закликали забезпечити вразливі домогосподарства фінансовою і технічною підтримкою, а також інвестувати в енергоефективні будівлі та інфраструктуру, здатну витримувати дедалі екстремальніші погодні умови.

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