Дослідження: 94% знищених будинків були менш ніж за 100 м від рослинності — The Guardian

Дослідження встановило, що 94% із 2475 будинків, знищених під час пожеж «чорного літа» 2019–2020 років у штаті Новий Південний Уельс в Австралії, розташовувалися менш ніж за 100 метрів від легкозаймистої рослинності, зокрема дерев. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження, опубліковане в International Journal of Wildland Fire.

Під час пожеж «чорного літа» по всій Австралії було втрачено понад 3 тисячі будинків. Пожежі забрали життя 33 людей, а майже 3 мільярди місцевих тварин загинули або були переміщені.

Оцінка зон ризику

100-метрова буферна зона є ключовим елементом карт пожежонебезпечних територій. Пожежні служби використовують їх для планування інформаційної роботи з населенням, а органи містобудування — для оцінювання вимог до пожежостійкості нових будинків і реконструкцій.

Керівник дослідження, доцент Університету Вуллонгонга Оуен Прайс, який спеціалізується на ризиках природних пожеж, заявив, що цей критерій виявлення будівель у зоні ризику був «більш-менш точним». За його словами, відстань до рослинності має велике значення для ризику втрати житла.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризик за екстремальних умов

Науковці також проаналізували індекс пожежної небезпеки в дні, коли згоріли будинки. Він враховує температуру, вітер, вологість і сухість горючих матеріалів. За екстремальних або катастрофічних значень індексу горіли й будинки, розташовані більш ніж за 100 метрів від рослинності.

Дослідження попереджає, що чинні правила з часом можуть втрачати ефективність через посилення пожежних ризиків унаслідок кліматичної кризи. У Сільській пожежній службі Нового Південного Уельсу заявили, що будинки в пожежонебезпечних районах мають зводитися за вищими стандартами захисту, а політику пожежного захисту переглядають з урахуванням кліматичних ризиків.

Жителям пожежонебезпечних територій штату дозволено прибирати дерева в радіусі 10 метрів від будинку та розчищати підлісок у межах 50 метрів. Інспектор Сільської пожежної служби Нового Південного Уельсу Джеймс Морріс повідомив про підвищений ризик пожеж цього року на півночі штату, у центрально-західній частині та на далекому південному узбережжі.

Читай нас у