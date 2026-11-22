Міжнародна група науковців, яка проаналізувала ДНК 4500 людей, дійшла висновку, що предки вікінгів близько 1600 років тому прибули до територій сучасних Данії та південної Швеції з півночі Німеччини. Як повідомляє RMF24, генетичні, археологічні та мовознавчі дослідження дали змогу реконструювати зміни, що передували формуванню культури вікінгів.

Зміна населення Скандинавії

Згідно з результатами аналізу, прибульці майже повністю замінили місцеве населення. Їхній генетичний вплив швидко поширився у східній Данії, Сконе та вздовж узбережжя Швеції до Уппсали.

Професор археології Гетеборзького університету Крістіан Крістіансен зазначив, що з погляду генетики попереднє населення практично зникає. Дослідники пов’язують цю міграцію з появою давньоскандинавської мови, якою згодом послуговувалися вікінги.

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За висновками науковців, мігранти також принесли нову релігію, у якій важливу роль відігравав культ Одіна, та започаткували суспільні зміни, що сприяли формуванню культури вікінгів. Схожість між вікінгами та англосаксами може бути пов’язана з паралельними міграційними процесами на Британських островах.

Давні переселення і мови Європи

Дослідження також виявило раніше невідому масштабну міграцію до Скандинавії приблизно 4000 років тому. Імовірно, прибульці походили з регіонів навколо Балтійського моря та принесли предка сучасних германських мов.

Окремо аналізи вказують, що кельтські мови близько 3000 років тому поширилися на захід із Центральної Європи також унаслідок переселення великих груп населення. Професор Йоган Лінг із Гетеборзького університету наголосив, що генетика дає змогу перевіряти, спростовувати або коригувати моделі доісторичного розвитку Європи.

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