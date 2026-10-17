Дослідження: медоносні бджоли витісняють диких запилювачів — The Guardian

У Кембриджширі, Велика Британія, дослідники зафіксували, що медоносні бджоли витісняють джмелів, одиночних бджіл, дзюрчалок та інших диких запилювачів із квітів у конкуренції за пилок і нектар. Як повідомляє The Guardian, у місцевостях із вищою концентрацією медоносних бджіл фіксували менше диких запилювачів.

300 зафіксованих взаємодій

Науковці з Університету Англія Раскін протягом двох років спостерігали за запилювачами, які шукали корм на ожині та плющі поблизу колоній медоносних бджіл. Вони задокументували результати 300 взаємодій між п’ятьма групами відвідувачів квітів: медоносними бджолами, джмелями, одиночними бджолами, дзюрчалками та іншими видами.

До останньої групи увійшли квіткові й запилювальні мухи, метелики, жуки та оси. Під час кожної взаємодії вчені фіксували, чи отримала комаха доступ до ресурсу, поступилася ним або поділилася ним. Медоносні бджоли перемагали в більшості зафіксованих взаємодій на обох видах рослин.

Інші відвідувачі квітів активно уникали медоносних бджіл у 28,4% взаємодій на ожині та у 35,6% — на плющі.

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Пряма конкуренція за квіти

Приблизно у 20% конкурентних взаємодій, у яких перемагала медоносна бджола, вона витісняла інших відвідувачів — наприклад, сідала на них або зіштовхувала з квітки — чи переслідувала їх. Провідна авторка дослідження, аспірантка Університету Англія Раскін Вікторія Бакл зазначила, що це свідчить не лише про непряму конкуренцію через використання ресурсів, а й про пряме витіснення суперників.

Джмелі також інколи зміщували інших запилювачів, однак Бакл вважає, що це могло бути наслідком їхніх менш скоординованих рухів у тісному просторі. Єдиним видом, який міг протистояти медоносним бджолам, виявилася бджола-плющівниця: її спостерігали під час витіснення та переслідування медоносних бджіл.

Вплив температури

Дослідження також показало, що за вищої температури конкурентних взаємодій ставало більше. На думку Бакл, це може бути пов’язано з висиханням нектару та тепловим стресом рослин. У Великій Британії кількість зареєстрованих пасічників зросла з 19 тисяч у 2010 році до 47 тисяч у 2025-му, за даними National Bee Unit.

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