Дослідження оцінило дефіцит фінансування бізнесу темношкірих у ПАР у $45 млрд — TimesLIVE

У ПАР підприємства, якими володіють і керують темношкірі люди, мають дефіцит фінансування на рівні 45 млрд доларів, а доступ до коштів для них нині гірший, ніж до запровадження політики B-BBEE близько 20 років тому. Про це йдеться в дослідженні, про яке повідомляє TimesLIVE.

Дослідження замовили британська фінансова установа розвитку British International Investment та Swedfund. Воно показало, що такі компанії переважно зосереджені в сегменті малого бізнесу й часто не можуть вирости з малих і середніх підприємств до більших усталених компаній.

Бар’єри для зростання

Автори дослідження зазначили, що проблема в ПАР виявилася гострішою, ніж у Нігерії, Кенії, Кот-д’Івуарі та Сенегалі. Серед чинників вони назвали історичні й структурні обставини, зокрема тривалий вплив апартеїду на структуру власності бізнесу та доступ до капіталу.

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У звіті також вказано на побічні наслідки політики B-BBEE, запровадженої для подолання структурної нерівності. Зокрема, темношкірі засновники бізнесу з інших країн, які працюють у ПАР, зазвичай не можуть скористатися її механізмами, хоча їхні компанії належать темношкірим людям і керуються ними. Деякі південноафриканські компанії також стикаються зі сприйняттям, що їхній успіх пояснюють передусім підтримкою в межах політики, а не комерційною конкурентоспроможністю.

Пропозиції щодо фонду

Генеральний директор Black Business Council Кганкі Матабане заявив, що B-BBEE залишається придатною політикою для трансформації економіки ПАР. Водночас, за його словами, країні потрібен трансформаційний фонд, який доповнив би законодавчі механізми та забезпечив доступне фінансування компаніям, здатним зростати, впроваджувати інновації й конкурувати в різних секторах.

Матабане наголосив, що політики й законодавства недостатньо без цілеспрямованої фінансової підтримки та довгострокових інвестицій у підприємства темношкірих власників. Член президентської економічної дорадчої ради Сиріла Рамафоси Кубен Найду раніше пропонував добровільну 5-відсоткову надбавку до корпоративного податку в обмін на сертифікат відповідності BEE. За його моделлю, компанія, що має сплатити 100 рандів корпоративного податку, добровільно перераховувала б 105 рандів.

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