Нове дослідження свідчить, що давні люди в районі Національного парку Вайт-Сендс у штаті Нью-Мексико, США, могли застати швидкі зміни довкілля під час останнього льодовикового максимуму. Аналіз пилку та органічних сполук у відкладах показав, що ландшафт цієї місцевості істотно змінився понад 20 тисяч років тому, тоді як люди продовжували відвідувати цю територію.

Дані з відкладів

Як повідомляє Live Science, науковці дослідили стародавній пилок, воски з листя рослин, мембранні ліпіди бактерій та інші органічні молекули у зразках порід із Вайт-Сендс. Ці дані дали змогу реконструювати умови середовища в період присутності людей у районі.

Близько 24 200 років тому у Вайт-Сендс було велике озеро, а навколишні гори вкривали хвойні дерева, зокрема сосни, ялиці та ялини. Упродовж наступних двох тисячоліть температура підвищувалася, озеро почало зменшуватися, а хвойні дерева поступилися дубам і полину.

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Сліди людей

У Вайт-Сендс розташована археологічна пам’ятка з людськими слідами, які дослідники раніше датували періодом від 21 до 23 тисяч років тому. Це датування залишається предметом наукових дискусій, оскільки сліди значно давніші за інші місця перебування корінних народів Америки.

Автори дослідження зазначають, що відклади зі слідами вказують на істотну зміну середовища впродовж життя окремої людини. Вони припускають, що люди могли повертатися до Вайт-Сендс у різні періоди, а зменшення озера потенційно могло підвищувати концентрацію тварин і рослин довкола нього. Водночас відбитки підтверджують присутність людей, але дають лише обмежене уявлення про їхню повсякденну поведінку.

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