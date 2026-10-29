Дослідження рекомендувало Латвії уточнити обмеження реклами азартних ігор — LSM English

Дослідження, проведене на замовлення Міністерства фінансів Латвії, рекомендує уточнити чинні обмеження щодо реклами азартних ігор та посилити нагляд за їхнім дотриманням. Автори роботи вважають, що це необхідно для зменшення шкоди від азартних ігор і лотерей, передусім серед молоді, повідомляє LSM English.

Дослідження виявило недоліки в контролі за цифровою та транскордонною рекламою, розпізнаванні непрямої реклами, а також у розподілі повноважень між установами. У Мінфіні заявили, що оцінять рекомендації разом із наглядовими органами, представниками галузі та фахівцями у сфері охорони здоров’я, приділивши окрему увагу захисту молоді.

Реклама частіше потрапляє в поле зору молоді

Під час опитування 46% жителів Латвії віком від 15 до 64 років повідомили, що останнім часом помічали рекламу азартних ігор. Серед респондентів віком від 15 до 34 років цей показник становив 59%. Люди з підвищеним ризиком проблемної азартної поведінки також частіше звертали увагу на таку рекламу.

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Клінічна психологиня та фахівчиня із залежностей Магдалена Івета Пранайте зазначила, що реклама істотно сприяє як першому залученню до азартних ігор, так і поглибленню залежності, особливо серед молоді та підлітків. За її словами, вона водночас подає азартні ігри як звичайну розвагу та відсуває на другий план пов’язані з ними ризики.

Понад три чверті опитаних підтримали заборону

З червня до листопада 2025 року дослідники проаналізували 8252 рекламні матеріали про азартні ігри та лотереї, поширені на телебаченні, радіо, у соцмережах, інтернет-виданнях та на інших сайтах у Латвії. Реклама азартних ігор становила 82,5% проаналізованого обсягу, а лотерей — 17,5%.

За критеріями аналізу змісту реклами 17% матеріалів містили елементи, що потенційно можуть приваблювати дітей і молодь, зокрема анімованих персонажів і яскраві кольори. Водночас 76% учасників опитування підтримали заборону реклами азартних ігор. Роботу виконала компанія PricewaterhouseCoopers Ltd; вона включала опитування 2172 жителів Латвії, експертні інтерв’ю, а також поглиблені інтерв’ю та фокус-групи з людьми, які регулярно грають в азартні ігри або мають досвід залежності від азартних ігор і лотерей.

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