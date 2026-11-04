Дослідження: Трамп схвалив 90% заявок штатів-республіканців і 23% демократів — Fortune

У США дослідження декларацій про великі стихійні лиха виявило значну різницю в частці схвалених запитів на федеральну допомогу залежно від партійної належності керівництва штатів. Під час другого терміну президента Дональда Трампа було схвалено майже 90% запитів від штатів, де губернатор і обидва сенатори є республіканцями, та 23% — від штатів, де ці посади обіймають демократи, повідомляє Fortune.

Рішення щодо федеральної допомоги

Дослідження проаналізувало близько 2,5 тисячі декларацій про стихійні лиха від часу створення Федерального агентства з надзвичайних ситуацій США (FEMA) у 1979 році. Воно стосувалося штатів, у яких губернатор і обидва сенатори належали або до Республіканської, або до Демократичної партії.

За наведеними даними, адміністрація Трампа відхилила 26% запитів на оголошення великих стихійних лих у 2025 році. Це більш ніж удвічі перевищило показник попереднього року та було вищим за середній рівень відмов у 15% за останні два десятиліття.

Колорадо, де губернатор і сенатори є демократами, отримав відмови за обома апеляціями щодо допомоги у 2025 році. Це були перші відмови для штату від 1980-х років. Натомість у червні Трамп оголосив про виділення Флориді 416 млн доларів на подолання наслідків стихійних лих, не уточнивши, якої саме події стосуються кошти.

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Витрати місцевих громад

Окремий аналіз даних FEMA, проведений старшим науковим співробітником Urban Institute Ендрю Румбахом, показав, що в другий термін Трампа схвалили близько 84% запитів від штатів, де він переміг на виборах 2024 року. Для штатів, де Трамп програв, цей показник становив приблизно 42%.

Білий дім заперечує, що політичні чинники впливають на рішення про надання допомоги після стихійних лих. Водночас, за даними матеріалу, FEMA має компенсувати місцевій владі майже 10 млрд доларів за відновлювальні роботи, які міста й громади вже оплатили. У разі відмови в оголошенні стихійного лиха громади можуть покривати витрати, що сягають 15% їхнього річного бюджету.

У матеріалі також зазначається, що благодійні, волонтерські та громадські організації розширюють допомогу постраждалим громадам, однак не можуть повністю замінити федеральне фінансування.

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