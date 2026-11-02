Дослідження виявило довші сезони екстремальної спеки у світі — Mongabay

Аналіз кліматичних даних від 1980 року засвідчив поширення екстремально спекотних днів за межі традиційного літнього періоду — на весну та осінь. Як повідомляє Mongabay, науковці встановили, що сезон сухої спеки став помітно довшим більш ніж на половині планети, а сезон вологої спеки — майже на половині територій.

Спека змінює сезонність нерівномірно

Команда дослідників на чолі з кліматологинею Інституту космічних досліджень NASA імені Годдарда Кейсі Іванович проаналізувала найспекотніші 5% днів у різних частинах світу. Для оцінки сухої спеки вони використали показники максимальної температури повітря, а для вологої — температуру вологого термометра, що враховує поєднання спеки та вологості.

Зміни виявилися неоднаковими залежно від регіону. У Західній Європі, південній Африці та на північному заході Індії спекотнішою стає весна. Водночас у східному Китаї, Північній Африці, Східній Європі та на заході США частіше фіксують екстремальну спеку восени. У Фініксі, штат Аризона, дослідники помітили іншу динаміку: сезон вологої спеки змістився на раніший період, а сухої — на пізніший.

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Ризики для здоров’я та сільського господарства

Волога спека є особливо небезпечною для здоров’я, оскільки за високої вологості організму важче охолоджуватися через потовиділення. За словами директорки Орегонського інституту досліджень зміни клімату Еріки Флейшман, такі умови можуть посилювати наявні захворювання, підвищувати теплове навантаження та ризик теплового виснаження і теплового удару.

Суха спека, зі свого боку, створює сильніший водний стрес для рослин, знижує продуктивність посівів і рослинності, а в окремих випадках може призводити до масштабної загибелі рослин. Подовження спекотного періоду також може збільшувати перетин спеки із сезонами лісових пожеж, а осіння спека здатна посилювати умови для атлантичних ураганів.

Науковці зазначають, що системи захисту населення, охолоджувальні центри та електромережі часто розраховані переважно на літній попит. Тому урядам рекомендують поширювати заходи протидії спеці на весняні та осінні місяці, коли вразливі групи можуть бути не готові до небезпечних температур.

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