Дослідження виявило торгівлю щонайменше 107 356 дикими видами — Der Spiegel

У світі торгують щонайменше 107 356 видами диких тварин, рослин і грибів — це більш ніж удвічі перевищує попередні оцінки. Такого висновку дійшла дослідницька група під керівництвом Університету Мельбурна, яка опублікувала роботу в журналі Science Advances, повідомляє Der Spiegel.

Раніше, зокрема в аналізі Міжурядової науково-політичної платформи з біорізноманіття та екосистемних послуг IPBES, міжнародну торгівлю оцінювали приблизно у 50 тисяч видів. Нове дослідження врахувало понад 47 тисяч видів тварин, майже 50 тисяч видів рослин, а також гриби. Реальна кількість може бути істотно більшою, оскільки у багатьох країнах немає систематичних даних про вилучення та торгівлю дикими видами.

Ринок на сотні мільярдів доларів

За розрахунками дослідників, більшість такої торгівлі є законною та відбувається з дотриманням стандартів охорони видів, захисту тварин і контролю захворювань. Її річна вартість становить від 220 до 300 млрд доларів. Обсяг незаконної торгівлі науковці оцінюють у 28,4–39,5 млрд доларів на рік.

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Керівниця дослідження Еліс Г'юз зазначила, що торгівлю дикими видами зазвичай пов'язують з незаконним продажем слонів, тигрів і панголінів, хоча її масштаби значно ширші.

Наслідки для популяцій

Для видів, щодо яких доступні відповідні дані, чисельність популяцій, залучених до торгівлі, у середньому на 50–60% менша, ніж у популяцій, не залучених до торгівлі. Автори роботи також вказали, що торгівля прямо або опосередковано сприяла зникненню у світі 294 видів.

Ще 25 видів зникли в дикій природі та збереглися лише під опікою людей, а у 192 випадках популяції повністю зникли на регіональному рівні. Дослідники закликали створити системну, прозору та міжнародно узгоджену систему обліку торгівлі дикими видами, зокрема використовуючи наявні митні й ветеринарні процедури контролю.

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