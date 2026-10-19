Дослідження зафіксувало спад чисельності більшості диких бджіл у Європі — The Guardian

На тлі початку саміту ООН з біорізноманіття в Єревані, Вірменія, дослідження зафіксувало зменшення чисельності більшості видів диких бджіл у Європі та приблизно половини видів мух-дзюрчалок за останнє століття. Дані спостережень від 1921 року свідчать, що в усіх частинах Європи, крім Альпійського регіону, видів бджіл зі спадною чисельністю більше, ніж тих, чия чисельність зростає, повідомляє The Guardian.

Дані про запилювачів

Дослідники проаналізували дані, що охоплюють 88% видів бджіл і мух-дзюрчалок на континенті. На їхню думку, спільноти запилювачів змінюються через поступову втрату чутливих видів і зростання чисельності лише кількох стійкіших видів. Науковці попередили про глибші функціональні порушення, якщо нинішні тенденції не зміняться.

В Атлантичному та Континентальному регіонах дослідження виявило стійке зменшення видового багатства бджіл і мух-дзюрчалок. В інших регіонах тенденції були неоднозначними або навіть позитивними. Водночас показник присутності видів, тобто ймовірність виявити вид на певній ділянці, здебільшого знижувався.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Ризики для біорізноманіття

За даними роботи, 91% видів, зафіксованих упродовж минулого століття, також реєстрували щонайменше раз у 2001–2020 роках. Це може означати, що до 9% видів могли зникнути в Європі. Водночас автори зазначили, що види, яких останнім часом не фіксували, часто були рідкісними й в історичних записах, тому масових вимирань, на їхню думку, ще не сталося.

Провідний автор дослідження, еколог Іспанської національної дослідницької ради Карлос Мартінес-Нуньєс заявив, що втрату біорізноманіття можуть приховувати зовні стабільні показники кількості видів. За його словами, зростання чисельності окремих видів нині не означає, що вони залишатимуться стійкими за посилення зміни клімату та втрати середовищ існування.

Майже 90% диких квіткових рослин і понад три чверті основних видів продовольчих культур частково залежать від запилення тваринами. На 17-й Конференції ООН з біорізноманіття Cop17 у Єревані дипломати мають обговорити збереження та стале використання природи, а також справедливий розподіл вигод від використання її генетичних ресурсів.

Читай нас у